Три главных версии ЧП со сгоревшим автобусом в Казахстане: поджог, конфликт в салоне и заискрившая проводка

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:46:22+03:00

Видео с места возгорания автобуса в Казахстане. Выжить удалось лишь пятерым пассажирам, остальные люди сгорели

52 человека сгорели заживо. Почему из 57 человек из горящего "Икаруса" смогли выбраться и спастись лишь пятеро [фото, видео]

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Комиссия по расследованию ЧП со сгоревшим автобусом в Актюбинской области Казахстана не исключает все версии произошедшего, включая поджог. Известно, что набитая битком пассажирами машина загорелась на полном ходу.

Остается вопрос: почему 52 пассажира не смогли выбраться из салона и даже не попытались разбить стекла?

- Автобус сгорел очень быстро, - пояснил «Комсомольской правде» официальный представитель комитета по ЧС Республики Казахстан Руслан Иманкулов. - В таких машинах всегда очень много горючих материалов и поэтому огонь распространяется с молниеносной скоростью.

В результате аварии смогли спастись только пять человек Фото: КЧС МВД РК

Из 57 человек находившихся в салоне наружу удалось выбраться только пятерым, в том числе трем водителям. Причем у всех из них легкие травмы.

- От госпитализации они отказались, - добавили в комитете по ЧС Казахстана.

Помимо поджога, сейчас в соцсетях и СМИ активно муссируются еще две версии. Первая — это заискрившая проводка. А вторая — конфликт в салоне между пассажирами. По словам некоторых очевидцев, пассажиры автобуса пытались согреться с помощью паяльной лампы. В какой-то момент между пассажирами произошел конфликт, кто-то пнул канистру с бензином - топливо разлилось и моментально вспыхнуло - от искры лампы. Пламя моментально охватило салон автобуса.

Автобус, который следовал из Казахстана в Россию, сгорел в Иргизском районе Актюбинской области примерно в 10.30 по местному времени. Не смогли выбраться на улицу и сгорели заживо 52 пассажира. Все они были гражданами Узбекистана и направлялись в Россию на заработки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"При замыкании проводки не происходит мгновенного распространения пламени. Возгорание произошло в багажном отсеке в нижней части автобуса"

Юрий Антипов, независимый технический эксперт:

- Автобус дизельный. Дизельное топливо горит достаточно медленно, я сам был очевидцем нескольких возгораний на автобусах по трассе. Поэтому сразу было по фотографии понятно, что дело не в топливе, потому что огонь пошел не с моторного отсека и не со стороны бака. Даже если бы это было так, то передняя часть автобуса все равно была бы свободна от пламени и люди бы, по крайней мере, часть из них, успешно эвакуировались бы.

Для меня очевидно – по тем немногочисленным фото и видео – что огонь пошел не со стороны кабины и не со стороны моторного отсека, а огонь пошел в автобусе снизу. Это видно хорошо на тех фото, которые мы имеем. Более того, если обратить внимание, передняя правая дверь автобуса открыта и в этой двери сохранилось стекло. Тем не менее, нижняя часть двери – металл – очень сильно покорежился.

Это говорит о том, что, скорее всего, возгорание произошло где-то в багажном отсеке, который находится в нижней части автобуса. Автобус магистральный, там большие багажные отсеки внизу, и огонь пошел оттуда. Скорее всего, часть вещей была из-за перегруза, может быть, сложена еще и в проходе на выход. То есть, как раз у этой двери, где есть очень сильная деформация металла. Поэтому люди не смогли через этот проход оперативно выйти из автобуса.

По предварительной информации, набитая битком пассажирами машина загорелась на полном ходу. ФОТО КЧС МВД Республики Казахстан

- А что могло помешать людям просто разбить стекла и таким образом покинуть салон?

- Очень сильная паника. Тем более, стекло каленое, его разбить не так просто, прикладывается определенный молоток в автобусе…

- …который, кстати, достаточно часто водители изымают из салона... Ну, мало ли хулиганов

- Да, безусловно. Поэтому разбить стекло кулаком, особенно женщинам, конечно, очень сложно. А огонь начался именно с передней части, с нижней стороны и со стороны, скорее всего, как раз выхода из автобуса. Поэтому это все и привело к такой трагедии.

- Что могло вызвать возгорание? Потому что вряд ли вещи сами по себе взяли да загорелись? Даже если перевозили, предположим, этиловый спирт.

- Конечно. Да, кто-то из пассажиров что-то перевозил. Был ли это умышленный поджог? Или это просто роковое стечение обстоятельств? На эти вопросы ответит экспертиза. Но дело в том, что огонь пошел снизу, и с технической неисправностью автобуса данный пожар никак не связан.

-Казахстанские органы, расследующие инцидент, предварительной версией считают замыкание электропроводки…

- При замыкании электропроводки не происходит мгновенного распространения пламени по всему автобусу. Внизу находится топливный провод, даже если это дизельное топливо, все знают, что дизельное топливо горит достаточно вяло, в отличие от бензина. Это не может являться истинной причиной данной катастрофы.

- А поджог извне?

- Поджог извне исключен, потому что, насколько я знаю, автобус был в движении. Снаружи поджечь автобус, находящийся в пустынной местности… Я думаю, что это маловероятно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Напомним, что утром недалеко от поселка Калыбай транспортное средство неожиданно воспламенилось прямо во время движения. В момент аварии в салоне автобуса находились 55 пассажиров и 2 водителя -все граждане Узбекистана. Выбраться из огненной ловушки удалось лишь пятерым, остальные сгорели заживо. Уточняется, что в настоящий момент все выжившие находятся в сознании (подробности)

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