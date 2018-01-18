2018-01-18T17:25:17+03:00
Политика

Песков заявил, что всегда говорит правду

Представитель Кремля дал интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде»
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о своей правдивости. Представитель Кремля в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», фрагмент которого ведущая этой передачи опубликовала на своей странице в Instagram, признался, что всегда говорит правду.

«Нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду.

Кроме того, пресс-секретарь главы нашего государства рассказал Аскер-заде, что российский лидер Владимир Путин не любит больше всего. Как выяснилось, президент нашей страны не выносит лжи и некомпетентности.

nailya_askerzadenailya_askerzade
Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали! Смотрите в воскресенье поздно вечером на канале Россия 1. #действующиелица #Россия1
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Напомним, полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» в ближайшее воскресенье, 21 января. Причем, как ранее призналась журналистка, которой удалось пообщаться с представителем Кремля, снять программу с Песковым было очень сложно из-за его напряженного графика.

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