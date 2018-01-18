Песков заявил, что всегда говорит правду
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о своей правдивости. Представитель Кремля в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», фрагмент которого ведущая этой передачи опубликовала на своей странице в Instagram, признался, что всегда говорит правду.
«Нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду.
Кроме того, пресс-секретарь главы нашего государства рассказал Аскер-заде, что российский лидер Владимир Путин не любит больше всего. Как выяснилось, президент нашей страны не выносит лжи и некомпетентности.
Напомним, полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» в ближайшее воскресенье, 21 января. Причем, как ранее призналась журналистка, которой удалось пообщаться с представителем Кремля, снять программу с Песковым было очень сложно из-за его напряженного графика.