2018-01-18T22:54:04+03:00
В мире

Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета

‍СМИ назвали это событие историческим, так как ранее понтифик никого в воздухе не венчал
Дарья ИВАШКИНА
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Папа Римский Франциск (справа), стюардесса Паула Подест и бортпроводник Карлос ЧиуффардиПапа Римский Франциск (справа), стюардесса Паула Подест и бортпроводник Карлос ЧиуффардиФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск обвенчал стюардессу Паулу Подест и бортпроводника Карлоса Чуффарди. Причем церемония прошла прямо на борту самолета, на котором глава католической церкви совершал перелет между чилийскими городами Сантьяго и Икике.

Как стало известно, пара сама подошла к понтифику и попросила у него благословение. При этом молодые люди поведали священнослужителю свою историю: оказалось, что они уже давно живут вместе и у них даже есть двое детей, но при этом они так и не обвенчались. Дело в том, что влюбленные хотели сделать это в Сантьяго в 2010 году, однако не успели, так как церковь, в которой должна была пройти церемония, разрушилась во время землетрясения.

В ответ Папа Римский дал свое благословение и заявил, что готов обвенчать пару прямо во время перелета. Те ответили согласием. В результате свидетельство о венчании пришлось оформлять на бланке авиакомпании Latam, выполнявшей рейс, пишет La Repubblica.

Напомним, ранее на этой неделе Папа Римский прибыл с визитом в Чили.

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