В «Лаборатории Касперского» считают биткоин разработкой американских спецслужб
Биткоин – это разработка американских спецслужб, а смартфон – средство для слежки за его владельцем. Об этом рассказала на открытии созданного Университетом ИТМО и InfoWatch учебного центра по информационной безопасности гендиректор компании и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.
С помощью слайдов она доходчиво объяснила, что имеет в виду. Снимки с презентации под названием «Современные технологии — основы информационных и кибер-войн» опубликовала в Facebook доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко.
Фото: Facebook/Ирина Радченко
«Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. «Приватизирована» как интернет, GPS, TOR. Фактически — Доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», - гласит надпись на одном из слайдов.
Фото: Facebook/Ирина Радченко
На нескольких других наглядно показано, почему в «ЛК» считают смартфон «контролируемым устройством, проданным владельцу для его развлечения, работы и одновременной слежки за ним».
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