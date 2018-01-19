В «Лаборатории Касперского» считают биткоин разработкой американских спецслужб

19 Янв. 2018 2018-01-19T01:11:43+03:00

А смартфон – средством для слежки за его владельцем, рассказала глава InfoWatch и сооснователь «ЛК» [фото]

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Биткоин – это разработка американских спецслужб, а смартфон – средство для слежки за его владельцем. Об этом рассказала на открытии созданного Университетом ИТМО и InfoWatch учебного центра по информационной безопасности гендиректор компании и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.

С помощью слайдов она доходчиво объяснила, что имеет в виду. Снимки с презентации под названием «Современные технологии — основы информационных и кибер-войн» опубликовала в Facebook доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко.

Фото: Facebook/Ирина Радченко

«Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. «Приватизирована» как интернет, GPS, TOR. Фактически — Доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», - гласит надпись на одном из слайдов.

Фото: Facebook/Ирина Радченко

На нескольких других наглядно показано, почему в «ЛК» считают смартфон «контролируемым устройством, проданным владельцу для его развлечения, работы и одновременной слежки за ним».

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