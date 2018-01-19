2018-01-19T10:50:17+03:00
В мире

Губернатор Окинавы: военные США не могут считаться хорошими соседями

Несмотря на просьбы японцев, американцы продолжили полеты над школой около базы в Гиноване
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более 70% всех американских военных объектов в Японии расположены именно на ОкинавеБолее 70% всех американских военных объектов в Японии расположены именно на ОкинавеФото: REUTERS
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Губернатор Окинавы Такэси Онага признался, что не может доверять американским военным, потому что они являются плохими соседями. Такое заявление он сделал в связи с очередным полетом вертолетов ВС США над школой близ базы Футэмма.

Напомним, что в декабре прошлого года иллюминатор американского вертолета упал на спортивную площадку учебного заведения, в результате чего один мальчик получил травму руки. После этого власти префектуры призвали американцев сократить полеты в данном районе, но военные не стали слушать.

"Это вызывает крайнее сожаление. Это возмутительно. <...> Американские военные, которые, несмотря на то, что камеры зафиксировали полет, отрицают это, не могут считаться хорошими соседями", — цитирует Онагу NHK.

Между тем, факт возобновления полетов над школой доказывают видеозаписи и слова свидетелей. Американцы же никаких опровергающих доказательств не предоставили.

Законодательное собрание Окинавы единогласно вынесло США протест и направило материалы на повторное расследование.

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