Губернатор Окинавы: военные США не могут считаться хорошими соседями
Губернатор Окинавы Такэси Онага признался, что не может доверять американским военным, потому что они являются плохими соседями. Такое заявление он сделал в связи с очередным полетом вертолетов ВС США над школой близ базы Футэмма.
Напомним, что в декабре прошлого года иллюминатор американского вертолета упал на спортивную площадку учебного заведения, в результате чего один мальчик получил травму руки. После этого власти префектуры призвали американцев сократить полеты в данном районе, но военные не стали слушать.
"Это вызывает крайнее сожаление. Это возмутительно. <...> Американские военные, которые, несмотря на то, что камеры зафиксировали полет, отрицают это, не могут считаться хорошими соседями", — цитирует Онагу NHK.
Между тем, факт возобновления полетов над школой доказывают видеозаписи и слова свидетелей. Американцы же никаких опровергающих доказательств не предоставили.
Законодательное собрание Окинавы единогласно вынесло США протест и направило материалы на повторное расследование.