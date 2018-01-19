Опубликовано видео задержания подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ

19 Янв. 2018 2018-01-19T13:41:06+03:00

Видео задержания подростка, напавшего с топором на школьников в Улан-Удэ. Подросток с топором и «коктейлем Молотова» напал на бурятскую школу. Смотрите, как задерживали девятиклассника

В пятницу девятиклассник ворвался в учебное заведение с топором и "коктейлем Молотова" [видео]

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В Сети появилось видео задержания главного подозреваемого в вооруженном нападении на школу в Улан-Удэ. Его удалось поймать и обезвредить.

Напомним, что утром 19 января девятиклассник пришел в школу в микрорайоне "Сосновый бор" с топором и зажигательной смесью в бутылках. Он ворвался в кабинет, где шел урок у седьмого класса, кинул "коктейль Молотова" в сторону учеников и начал размахивать топором.

В результате пострадали семь человек, в том числе учительница русского языка и литературы Ирина Раменская. Одной из семиклассниц нападавший отрубил пальцы, других бил по головам. Всего из здания образовательного учреждения было эвакуировано около 500 человек.

На кадрах с задержания видно, как силовики повалили подростка в снег и начали связывать ему руки. Сейчас подросток находится в больнице - после нападения он пытался покончить с собой.

СК РФ по Республике Бурятии уже возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство несовершеннолетних лиц.

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В тяжелом состоянии и сам нападавший. Диагноз: "Попытка суицида, множественные колотые ранения грудной клетки с повреждением легкого и брюшной стенки".

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