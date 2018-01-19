Турецкие СМИ заявили, что российские военные покидают Африн
Российские военные покидают сирийский Африн, где турецкие Вооруженные силы собираются начать операцию против сирийских курдов. Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu.
По данным агентства, в пятницу, 19 января, 170 российских военнослужащих с 16.00 местного времени будут передислоцированы на расстояние 17 километров к югу от Африна.
Как отметили военные источники, представители российской военной полиции направляются в район поселков Нубул и Зехра, которые контролируются правительственными войсками Сирии.
Официальное подтверждение этих сведений не поступало.
Напомним, ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил о планах провести военную операцию в Африне против вооруженных сил сирийских курдов YPG. ПО его словам, Анкара проводит для этого консультации с Москвой и Вашингтоном. СМИ сообщали, что турецкая сторона уже привела свои войска на сирийской границе в состояние повышенной боевой готовности.