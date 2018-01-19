Турецкие СМИ заявили, что российские военные покидают Африн

19 Янв. 2018 2018-01-19T17:20:16+03:00

ВС Турции собираются начать в этом районе операцию против сил сирийских курдов

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Российские военные покидают сирийский Африн, где турецкие Вооруженные силы собираются начать операцию против сирийских курдов. Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu.

По данным агентства, в пятницу, 19 января, 170 российских военнослужащих с 16.00 местного времени будут передислоцированы на расстояние 17 километров к югу от Африна.

Как отметили военные источники, представители российской военной полиции направляются в район поселков Нубул и Зехра, которые контролируются правительственными войсками Сирии.

Официальное подтверждение этих сведений не поступало.

Напомним, ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил о планах провести военную операцию в Африне против вооруженных сил сирийских курдов YPG. ПО его словам, Анкара проводит для этого консультации с Москвой и Вашингтоном. СМИ сообщали, что турецкая сторона уже привела свои войска на сирийской границе в состояние повышенной боевой готовности.