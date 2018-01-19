2018-01-19T20:05:05+03:00
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса

‍Участники встречи отметили, что принятый Верховной радой документ может негативно повлиять на урегулирование внутриукраинского конфликта
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об оперативном совещании главы нашего государства Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, в ходе состоявшейся в пятницу, 19 января, встречи обсуждалось, в частности, принятие на Украине закона о реинтеграции Донбасса.

При этом участники совещания отметили, что одобренный Верховной радой документ может негативно повлиять на урегулирование внутриукраинского конфликта. «В этом контексте была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и "нормандского формата"», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Также Песков заявил, что Москва не согласна с формулировкой Киева, который возлагает ответственность за происходящее на юго-востоке Украины на РФ. При этом он в очередной раз заверил, что Россия не является участницей и стороной конфликта в незалежной.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин также обсудил с членами Совбеза подготовку Конгресса по Сирии.

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