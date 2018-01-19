Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об оперативном совещании главы нашего государства Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, в ходе состоявшейся в пятницу, 19 января, встречи обсуждалось, в частности, принятие на Украине закона о реинтеграции Донбасса.
При этом участники совещания отметили, что одобренный Верховной радой документ может негативно повлиять на урегулирование внутриукраинского конфликта. «В этом контексте была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и "нормандского формата"», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Также Песков заявил, что Москва не согласна с формулировкой Киева, который возлагает ответственность за происходящее на юго-востоке Украины на РФ. При этом он в очередной раз заверил, что Россия не является участницей и стороной конфликта в незалежной.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин также обсудил с членами Совбеза подготовку Конгресса по Сирии.