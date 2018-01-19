Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции
Еще один необычный случай произошел с Папой Римским Франциском в чилийском Икике. Когда папамобиль пробирался через толпу, окружившую его на одной из улиц города, неподалеку от понтифика упала одна из сотрудниц конной полиции, следившая за порядком. Дело в том, что ее лошадь, испугавшись громких звуков, неожиданно встала на дыбы.
Заметив это, глава Римско-католической церкви попросил немедленно остановить кортеж и лично спустился к пострадавшей. Таким образом, он нарушил официальный протокол поездки, чтобы помочь женщине подняться, пишет газета La Stampa.
Кроме того, Франциск поинтересовался у упавшей наездницы, все ли с ней в порядке. Правоохранитель в ответ поблагодарила понтифика и заверила его в том, что ушиблась не очень сильно.
Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции.
Отметим, это уже не первый необычный случай, произошедший с Папой Римским во время его латиноамериканского турне. Так, накануне он обвенчал стюардессу и бортпроводника прямо на борту самолета, на котором летел из Сантьяго в Икике.
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