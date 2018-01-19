Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна

19 Янв. 2018 2018-01-19T23:31:55+03:00

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в нью-йоркской штаб-квартире ООН Фото: REUTERS

Глава МИД России отметил, что главная задача сейчас — обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе

Изменить размер текста: A A

.Появившаяся в турецких СМИ информация о том, что российские военные покидают сирийский Африн, как выяснилось, не соответствует действительности. Об этом рассказал на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Эти сообщения потом были опровергнуты», - так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать «новость» о выводе наших наблюдателей из Африна.

Российский дипломат добавил, что «у нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе».

Кроме того, он рассказал, что Турция пока не выставила наблюдательные посты, как договаривались, и, по оценкам России, именно эта проволочка привела к активизации боевиков, передает телеканал RT.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, якобы наши военные покидают Африн, где Вооруженные силы Турции собираются начать операцию против сирийских курдов.