2018-01-19T23:31:55+03:00
Политика

Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна

Глава МИД России отметил, что главная задача сейчас — обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в нью-йоркской штаб-квартире ООНМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в нью-йоркской штаб-квартире ООНФото: REUTERS
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.Появившаяся в турецких СМИ информация о том, что российские военные покидают сирийский Африн, как выяснилось, не соответствует действительности. Об этом рассказал на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Эти сообщения потом были опровергнуты», - так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать «новость» о выводе наших наблюдателей из Африна.

Российский дипломат добавил, что «у нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе».

Кроме того, он рассказал, что Турция пока не выставила наблюдательные посты, как договаривались, и, по оценкам России, именно эта проволочка привела к активизации боевиков, передает телеканал RT.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, якобы наши военные покидают Африн, где Вооруженные силы Турции собираются начать операцию против сирийских курдов.

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