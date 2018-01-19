Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна
.Появившаяся в турецких СМИ информация о том, что российские военные покидают сирийский Африн, как выяснилось, не соответствует действительности. Об этом рассказал на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Эти сообщения потом были опровергнуты», - так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать «новость» о выводе наших наблюдателей из Африна.
Российский дипломат добавил, что «у нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе».
Кроме того, он рассказал, что Турция пока не выставила наблюдательные посты, как договаривались, и, по оценкам России, именно эта проволочка привела к активизации боевиков, передает телеканал RT.
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, якобы наши военные покидают Африн, где Вооруженные силы Турции собираются начать операцию против сирийских курдов.
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