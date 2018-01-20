2018-01-20T04:36:14+03:00
В мире

Бельгия купит у США 34 многоцелевых истребителя F-35

Госдепартамент дал согласие на сделку, теперь слово за конгрессом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США принял решение одобрить сделкуГосдепартамент США принял решение одобрить сделкуФото: REUTERS
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Бельгия купит у Соединенных Штатов 34 новейших многоцелевых истребителя пятого поколения F-35 и оборудование к ним на общую сумму в 6,53 миллиарда долларов. Госдепартамент США дал согласие на эту сделку, сообщает управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Отмечается, что продажа военных самолётов Бельгии позволит «укрепить безопасность страны-союзника», которая помогает обеспечивать политическую и экономическую стабильность в Западной Европе, «сдерживать агрессию в регионе». Но разрешения госдепа недостаточно. Теперь условия контракта должен рассмотреть американский конгресс и не позже чем спустя 30 дней принять решение по сделке.

Ранее стало известно, что Штаты продадут 52 таких самолёта Норвегии. Кстати, объявляя об этом, президент США допустил ошибку, которая тут же стала предметом для насмешек в соцсетях и СМИ.

«В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35», - похвастался Трамп, перепутав название самолётов с их количеством.

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