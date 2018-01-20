2018-01-20T05:43:40+03:00
Политика

«Закон Яровой» может вступить в силу с отсрочкой

Правительство готовит поправки и обсуждает возможность отложить ввод новых законодательных норм
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ирина Яровая стала автором законопроекта, который в штыки приняли крупнейшие сотовые операторы РоссииИрина Яровая стала автором законопроекта, который в штыки приняли крупнейшие сотовые операторы РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Пакет антитеррористических законов, получивший название «пакет Яровой», может вступить в силу не с 1 июля 2018 года, как предполагалось, а чуть позже. Как сообщил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович, кабинете министров задумались о возможности отсрочки ввода предусматриваемых им новых законодательных норм.

«Обсуждается возможность небольшой, на несколько месяцев, отсрочки вступления в силу «закона Яровой», - сказал он, уточнив, что документ дорабатывается.

Идет работа по подготовке поправок и подзаконных актов, определяющих объёмы и сроки хранения данных в рамках пакета.

Комментируя эту новость, в «Мегафоне» сказали, что предполагаемая отсрочка «позволит полноценно реализовать необходимые требования», передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что реализацию «закона Яровой» предложили отложить на пять лет. Это объяснили тем, что документ нуждается в доработке.

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