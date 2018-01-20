2018-01-20T16:04:38+03:00
В мире

Эрдоган объявил о начале операции против курдов в сирийском Африне

Также глава Турции сообщил, что в скором времени армия его страны переместится в регион Манбидж
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В субботу, 20 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что армия его страны фактически начала наземную операцию в сирийском Африне. Кроме того, он назвал место проведения следующей подобной операции против курдов: по его словам, в ближайшем будущем вооруженные силы республики войдут в сирийский регион Манбидж.

Также турецкий лидер раскритиковал США за оказываемую ими поддержку сирийским курдам. При этом он призвал Запад пересмотреть политику в САР и «прекратить сотрудничество с террористами», передает агентство Anadolu.

По мнению Эрдогана, западные страны должны осознать, что Турция - это «союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе».

Кстати, напомним, накануне турецкие СМИ сообщили о том, что российские военные якобы покинули Африн, где вооруженные силы Турции тогда еще только собирались начать «антитеррористическую операцию». Однако позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг эту информацию.

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