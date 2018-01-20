МИД России призвал стороны в Африне проявить взаимную сдержанность
МИД России прокомментировал сообщения о начале военной операции Турции в сирийском Африне.
Как стало известно, в Москве эту информацию восприняли с озабоченностью. При этом наши дипломаты призвали все стороны, участвующие в конфликте на северо-западе Сирии, проявлять сдержанность.
Также в министерстве иностранных дел нашей страны отметили, что Россия «придерживается последовательной позиции по поиску развязок в САР, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования». «В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», - говорится на сайте МИД РФ.
Кроме того, в дипведомстве подчеркнули, что основной целью оставшихся в Сирии российских военных является обеспечение прекращения огня в зонах деэскалации.
Напомним, ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции в Африне. Там сообщили, что турецкая армия уже нанесла первые удары по позициям курдов.