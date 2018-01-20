МИД России призвал стороны в Африне проявить взаимную сдержанность

20 Янв. 2018 2018-01-20T18:55:57+03:00

В Москве информацию о начале военной операции Турции в Сирии восприняли с озабоченностью

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МИД России прокомментировал сообщения о начале военной операции Турции в сирийском Африне.

Как стало известно, в Москве эту информацию восприняли с озабоченностью. При этом наши дипломаты призвали все стороны, участвующие в конфликте на северо-западе Сирии, проявлять сдержанность.

Также в министерстве иностранных дел нашей страны отметили, что Россия «придерживается последовательной позиции по поиску развязок в САР, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования». «В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», - говорится на сайте МИД РФ.

Кроме того, в дипведомстве подчеркнули, что основной целью оставшихся в Сирии российских военных является обеспечение прекращения огня в зонах деэскалации.

Напомним, ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале операции в Африне. Там сообщили, что турецкая армия уже нанесла первые удары по позициям курдов.