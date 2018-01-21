Курсантов из Ульяновска поддержали девушки из израильской армии и российские конники
Похоже, хайп, начатый учащимися летного училища из Ульяновска, докатился до Израиля. Девушки-военнослужащие израильской армии обороны сняли свою пародию на клип курсантов, правда выбрали для нее другую, более современную, композицию.
Раздеваться девушки тоже не стали, а зажигательно танцевали в футболках, армейских штанах и ботинках.
«Пламенный привет курсантам Ульяновского лётного училища от солдаток Армии обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают», — подвисали девушки свой клип, выложенный в Facebook.
Танец от солдаток Армии обороны Израиля.Пламенный привет курсантам Ульяновского летного училища от солдаток Армии Обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают.
Кроме израильских военнослужащих к флешмобу присоединились и российские конники. Молодые люди снялись в конюшне вместе со своими подопечными.
Конники России в поддержку курсантов из Ульяновска. Конники России в поддержку курсантов из Ульяновска
Напомним, курсанты ульяновского института гражданской авиации стали известны на всю страну, сняв в своем общежитии ролик с зажигательными танцам в трусах. Ректорат института и Росавиация собрались отчислись учатсников клипа, но прокуратура заявила, что для этого нет причин. Первокурсников поддержали студентки-медики и будущие сотрудники МЧС.