Курсантов из Ульяновска поддержали девушки из израильской армии и российские конники

21 Янв. 2018 2018-01-21T01:20:21+03:00

Военнослужащие тоже сняли свою пародию на клип учащихся летного училища

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Похоже, хайп, начатый учащимися летного училища из Ульяновска, докатился до Израиля. Девушки-военнослужащие израильской армии обороны сняли свою пародию на клип курсантов, правда выбрали для нее другую, более современную, композицию.

Раздеваться девушки тоже не стали, а зажигательно танцевали в футболках, армейских штанах и ботинках.

«Пламенный привет курсантам Ульяновского лётного училища от солдаток Армии обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают», — подвисали девушки свой клип, выложенный в Facebook.

Танец от солдаток Армии обороны Израиля.Пламенный привет курсантам Ульяновского летного училища от солдаток Армии Обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают.

Кроме израильских военнослужащих к флешмобу присоединились и российские конники. Молодые люди снялись в конюшне вместе со своими подопечными.

Конники России в поддержку курсантов из Ульяновска. Конники России в поддержку курсантов из Ульяновска

Напомним, курсанты ульяновского института гражданской авиации стали известны на всю страну, сняв в своем общежитии ролик с зажигательными танцам в трусах. Ректорат института и Росавиация собрались отчислись учатсников клипа, но прокуратура заявила, что для этого нет причин. Первокурсников поддержали студентки-медики и будущие сотрудники МЧС.