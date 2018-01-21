2018-01-21T17:20:06+03:00
Политика

Сирийская армия подтвердила освобождение от боевиков аэродрома Абу-Духур

В настоящее время ведутся работы по разминированию объекта
Дарья ИВАШКИНА
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Сирийская армия подтвердила освобождение от боевиков аэродрома Абу-ДухурСирийская армия подтвердила освобождение от боевиков аэродрома Абу-ДухурФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В воскресенье, 21 января, командование сирийской армии сообщило, что правительственные войска взяли под контроль военный аэродром Абу-Духур, который расположен в 50-ти километрах от города Идлиб. Стоит отметить, что террористы захватили этот стратегически важный объект еще в сентябре 2015 года.

«Подразделения наших вооруженных сил в сотрудничестве с союзными силами успешно завершили свои военные операции и взяли под контроль военный аэродром Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб», - говорится в заявлении сирийского командования, отрывок из которого приводит агентство SANA.

Также там отмечается, что в настоящее время ведутся работы по разминированию аэродрома: дело в том, что боевики перед отступлением заложили на территории объекта множество взрывных устройств.

Кстати, напомним, на днях сирийской армии и отрядам народного ополчения удалось выбить террористов из семи селений, расположенных неподалеку от аэродрома Абу-Духур.

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