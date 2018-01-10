Сирийская армия взяла под контроль авиабазу Абу-Духур в провинции Идлиб
Части сирийской армии вместе с отрядами народного ополчения выбили боевиков с территории военного аэродрома Абу-Духур, расположенного в 50 км от города Идлиб. Об этом сообщила военно-информационная служба правительственных сил Сирии.
Сейчас авиабаза находится под полным контролем армии Дамаска. Террористы захватили ее в сентябре 2015 года. Аэродром был последним оплотом правительственных сил в провинции Идлиб. Солдатам вооруженных сил Сирии полгода удавалось отбиваться от бандформирований и удерживать базу, передает ТАСС.
Напомним, два дня назад правительственным войскам удалось добиться ещё одной победы над террористами. Они прорвали окружение боевиков вокруг военной базы легкой бронетехники в восточном пригороде Дамаска – городе Хараста. Бандиты осаждали этот объект с начала января, отрезав все пути её снабжения.