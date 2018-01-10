2018-01-10T23:28:00+03:00
Политика

Сирийская армия взяла под контроль авиабазу Абу-Духур в провинции Идлиб

Аэродром был захвачен боевиками в сентябре 2015 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Сирийская армия и народное ополчение продолжают наступление на террористов в провинции ИдлибСирийская армия и народное ополчение продолжают наступление на террористов в провинции ИдлибФото: REUTERS
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Части сирийской армии вместе с отрядами народного ополчения выбили боевиков с территории военного аэродрома Абу-Духур, расположенного в 50 км от города Идлиб. Об этом сообщила военно-информационная служба правительственных сил Сирии.

Сейчас авиабаза находится под полным контролем армии Дамаска. Террористы захватили ее в сентябре 2015 года. Аэродром был последним оплотом правительственных сил в провинции Идлиб. Солдатам вооруженных сил Сирии полгода удавалось отбиваться от бандформирований и удерживать базу, передает ТАСС.

Напомним, два дня назад правительственным войскам удалось добиться ещё одной победы над террористами. Они прорвали окружение боевиков вокруг военной базы легкой бронетехники в восточном пригороде Дамаска – городе Хараста. Бандиты осаждали этот объект с начала января, отрезав все пути её снабжения.

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