Сирийская армия взяла под контроль авиабазу Абу-Духур в провинции Идлиб

10 Янв. 2018 2018-01-10T23:28:00+03:00

Сирийская армия и народное ополчение продолжают наступление на террористов в провинции Идлиб Фото: REUTERS

Аэродром был захвачен боевиками в сентябре 2015 года

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Части сирийской армии вместе с отрядами народного ополчения выбили боевиков с территории военного аэродрома Абу-Духур, расположенного в 50 км от города Идлиб. Об этом сообщила военно-информационная служба правительственных сил Сирии.

Сейчас авиабаза находится под полным контролем армии Дамаска. Террористы захватили ее в сентябре 2015 года. Аэродром был последним оплотом правительственных сил в провинции Идлиб. Солдатам вооруженных сил Сирии полгода удавалось отбиваться от бандформирований и удерживать базу, передает ТАСС.

Напомним, два дня назад правительственным войскам удалось добиться ещё одной победы над террористами. Они прорвали окружение боевиков вокруг военной базы легкой бронетехники в восточном пригороде Дамаска – городе Хараста. Бандиты осаждали этот объект с начала января, отрезав все пути её снабжения.