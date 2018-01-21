21 Янв. 2018 2018-01-21T20:16:36+03:00

При нападении на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев и четверо афганцев Фото: REUTERS

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По последним данным МВД Афганистана, жертвами атаки боевиков на отель Intercontinental в столице страны Кабуле стали 18 человек: 14 иностранцев и четверо афганцев.

Как уточнили журналистам в министерстве внутренних дел исламской республики, среди погибших иностранных граждан - девять украинцев, один немец, один подданный Казахстана и один грек.

А вот россиян в захваченной 20 января гостинице не было. Как заверили в посольстве РФ, информацию о наших соотечественниках, пострадавших в результате нападения террористов, они не получали. «Посольство работает в плане уточнения информации по россиянам. Официальной информации по россиянам в посольство не поступало», - сказал пресс-атташе диппредставительства нашей страны Алексей Косарев ТАСС.

Напомним, в субботу боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле. Они открыли огонь по постояльцам и участникам конференции, проходившей в здании в момент атаки. Причем ранее СМИ сообщали о 43 погибших, но власти подтвердили гибель только 18 человек.