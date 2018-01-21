2018-01-21T22:53:35+03:00
Политика

Киев передал ДНР помилованную Порошенко женщину

Теперь власти незалежной ожидают ответной передачи находящегося на территории Донбасса украинского военного
Дарья ИВАШКИНА
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Киев передал ДНР помилованную Порошенко женщинуКиев передал ДНР помилованную Порошенко женщинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 21 января, появилась информация о том, что Украина передала Донецкой народной республике (ДНР) женщину, которую ранее помиловал президент страны Петр Порошенко.

Как уточнила представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко, передача состоялась на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск». «На КПВВ "Майорск" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

При этом она отметила, что теперь Киев ожидает ответа от ДНР: власти незалежной рассчитывают, что в ближайшие дни народная республика передаст им находящегося на территории Донбасса украинского военного.

Напомним, в конце декабря минувшего года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными. А 18 января стороны обменялись списками удерживаемых лиц.

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