Песков заявил о неверной интерпретации его слов о «тайных встречах» Путина с Порошенко

22 Янв. 2018 2018-01-22T01:47:41+03:00

Пресс-секретарь президента уточнил, что не говорил о том, что такие встречи были

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СМИ неправильно интерпретировали слова пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова о «тайных контактах» глав России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Об этом заявил сам представитель Кремля.

«Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», - пояснил он в интервью ТАСС.

Ранее в воскресенье в интервью пресс-секретаря телеканалу «Россия 1» у Пескова спросили о последней встречи Порошенко и Путина и напомнили о телефонном разговоре между ними, о котором Порошенко рассказал только через два месяца.

Представитель Кремля ответил следующее:

«У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика. Рабочий день президента ... гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», - отметил он, имея ввиду международные контакты Путина в целом.