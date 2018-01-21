Песков рассказал о тайных встречах Путина и Порошенко

21 Янв. 2018 2018-01-21T17:00:29+03:00

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В воскресенье, 21 января, стало известно о тайных встречах российского лидера Владимира Путина. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что у главы нашего государства бывают переговоры, о которых его пресс-служба не сообщает.

«Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

В частности, по словам представителя Кремля, российский лидер поддерживает контакты со своим украинским коллегой Петром Порошенко, при этом политики иногда даже проводят личные встречи.

Кстати, напомним, буквально на днях пресс-секретарь главы нашего государства рассказал, что Владимир Путин не любит больше всего. Как выяснилось, российский президент не выносит лжи и некомпетентности. При этом представитель Кремля заверил, что сам он всегда говорит только правду.