2018-01-22T08:18:13+03:00
В мире

Сенаторы Конгресса США перенесли голосование по временному бюджету

Работа американских правительственных учреждений остается приостановленной уже третий день
Денис СУХОВ
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Сенаторы Конгресса США перенесли голосование по временному бюджетуСенаторы Конгресса США перенесли голосование по временному бюджетуФото: REUTERS
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Сенаторы Конгресса США не смогли договориться и утвердить резолюцию о временном трехнедельном бюджете. Голосование по документу было перенесено на полдень понедельника (20:00 мск).

В пятницу Палата представителей одобрила подготовленный республиканцами проект временного бюджета, после чего он сразу был направлен в Сенат. Документ предполагал выделение средств на работу правительства и госучреждений до 8 февраля, пока законодатели не завершат работу над иммиграционной реформой и рядом других ключевых вопросов.

Однако сенаторы от Демократической партии отказались пойти на уступки и поддержать резолюцию из-за разногласий с республиканцами и Белым домом по вопросам иммиграционной политики. В результате в субботу финансирование госучреждений прекратилось, и они были вынуждены временно приостановить работу.

В Белом доме действия демократов охарактеризовали как поведение «лузеров-обструкционистов».

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