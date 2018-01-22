2018-01-22T11:37:38+03:00
В мире

Глава британского генштаба признал превосходство российской армии в вооружениях

По словам Ника Картера, Москва располагает военными возможностями, на которые Лондону нечем ответить
Денис СУХОВ
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Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАССФото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Вооруженные силы Великобритании не могут сравниться по своим возможностям с российской армией. Об этом этом говорится в заявлении главы британского генштаба Ника Картера, с которым он намерен выступить в понедельник.

По данным газеты The Telegraph, генерал с сожалением отмечает сокращение британского оборонного бюджета, в то время как Москве удалось за последние годы качественно нарастить военные возможности.

В своем выступлении Картер отдельно остановится на успешном применении в Сирии российских крылатых ракет. По его мнению, Лондон не располагает средствами защиты от подобных угроз.

Источники издания также отмечают обеспокоенность британских военных доминированием России в таких областях, как артиллерия, радиоэлектронная борьба и компьютерные технологии.

Ранее Пентагон опубликовал новую оборонную стратегию США, согласно которой главным приоритетом становится стратегическое противостояние с Россией и Китаем.

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