2018-01-22T10:58:08+03:00
Экономика

Дуров предостерег пользователей Telegram от покупки токенов Gram

Новая криптовалюта мессенджера еще не вышла, а мошенники уже пытаются на ней заработать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский предприниматель Павел ДуровРоссийский предприниматель Павел ДуровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег пользователей мессенджера от покупки токенов Gram ("Грам"), которые еще даже не были официально представлены.

Напомним, ранее стало известно, что предприниматель собирается запустить собственную криптовалюту, а также блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network), которая будет привязана к приложению.

Эксперты считают, что первичное размещение новых виртуальных денег способно привлечь до 500 млн долларов. Кроме того, в децентрализованной экономике данная платформа сможет конкурировать даже с Visa и Mastercard,

"Если вы видели или получали предложения о "покупке Grams", дайте нам знать об этом на канале "Antiscam", — написал Дуров в своем Twitter.

Между тем, официального подтверждения информации о создании криптовалюты и платформы от создателя Telegram пока не поступало.

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