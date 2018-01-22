Дуров предостерег пользователей Telegram от покупки токенов Gram
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег пользователей мессенджера от покупки токенов Gram ("Грам"), которые еще даже не были официально представлены.
Напомним, ранее стало известно, что предприниматель собирается запустить собственную криптовалюту, а также блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network), которая будет привязана к приложению.
Эксперты считают, что первичное размещение новых виртуальных денег способно привлечь до 500 млн долларов. Кроме того, в децентрализованной экономике данная платформа сможет конкурировать даже с Visa и Mastercard,
"Если вы видели или получали предложения о "покупке Grams", дайте нам знать об этом на канале "Antiscam", — написал Дуров в своем Twitter.
Между тем, официального подтверждения информации о создании криптовалюты и платформы от создателя Telegram пока не поступало.