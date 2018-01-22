22 Янв. 2018 2018-01-22T13:08:07+03:00

Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30. Фото: sukhoi.org

В Минобороны РФ полагают, что самолет составит основу боевой авиации республики

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Россия поставит Мьянме шесть многоцелевых истребителей Су-30. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита в республику министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«В ходе визита министра обороны России достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30», - заявил замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

В ведомстве полагают, что Су-30 станет основным истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности и отражения террористических угроз. Кроме того, страна проявляет интерес к российской военно-морской и сухопутной технике.

По словам Фомина, российские вооружения уже успели хорошо зарекомендовать себя на службе в армии Мьянмы.

«Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы «Печора-2», другая техника», - уточнил замминистра.

Он также добавил, что в российских вузах проходят обучение 600 военнослужащих из Мьянмы.