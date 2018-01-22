2018-01-22T13:51:18+03:00
Общество

РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку

В Церкви считают, что данная инициатива должна отвечать целям по укреплению роли семьи в обществе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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При наличие общего ребенка мужчина и женщина признаются "фактически женатыми" уже спустя два года совместного проживанияПри наличие общего ребенка мужчина и женщина признаются "фактически женатыми" уже спустя два года совместного проживанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В РПЦ намерены изучить предложенный сенатором Антоном Беляковым законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку. Такое заявление сделал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, данная инициатива должна способствовать креплению роли семьи в обществе и разрешению проблемы кризиса семейных ценностей. Также важно то, какое влияние принятие документа окажет на уровень ответственности граждан, вступающих в брак, и число разводов, большинство из которых приходится на первые годы совместной жизни.

"Насколько соответствует данное предложение тем целям, о которых я сейчас сказал — предстоит определить в ходе его более детального изучения", - цитирует телеканал RT Кипшидзе.

Ранее в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий введение понятия "фактические брачные отношения". К ним приравнивается совместное проживание в течение пяти лет или в течение двух лет, но при наличии общего ребенка.

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