В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:50:55+03:00

За кандидатуру действующего президента высказались в пять раз больше россиян, чем нужно для регистрации в ЦИК

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В поддержку действующего российского главы Владимира Путина на предстоящих выборах президента высказались более 1,6 млн граждан. В понедельник, 22 января, избирательный штаб самовыдвиженца завершил сбор подписей сторонников политика.

"Все точки сбора подписей закончили свою работу, и из регионов поступили сводные данные", - сообщается на официальном сайте избирательного штаба Путина.

Напомним, что кампания по сбору подписей в поддержку политика стартовала 5 января. Для регистрации кандидата в Центральной избирательной комиссии необходимо было привлечь не менее 300 тысяч сторонников. Однако всего за две недели около 600 пунктов сбора подписей приняли у себя в 5 раз больше граждан, готовых поддержать Владимира Путина еще раз.

Ранее в штабе рассказали, что все подписи, которые не попадут в ЦИК, в итоге будут использованы для создания базы сторонников политика.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.