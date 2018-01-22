Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:20:17+03:00

В принятом Радой документе Россия называется «агрессором», а неподконтрольные Киеву республики Донбасса - «оккупированными»

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 22 января, президент Украины Петр Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения под суверенитет Украины" этого региона.

Напомним, 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия называется "агрессором", а республики Донбасса, неподконтрольные Киеву, - "оккупированными".

"Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является по сути технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины", — сказал Порошенко.

Глава украинского государства заявил об этом, выступая в столице в честь Дня соборности страны.

Россия неоднократно заявляла, что не входит в число участников внутриукраинского конфликта. А также Москва подчеркивала заинтересованность в преодолении Киевом политического кризиса. ПО словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения.