Эрдоган раскритиковал призыв США ограничить продолжительность операции в Африне

22 Янв. 2018 2018-01-22T17:11:27+03:00

По словам президента Турции, Вашингтону нужно задать вопрос о продолжительности операции в Афганистане

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал призыв США ограничить турецкую военную операцию в Сирии по масштабу и времени.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон призывает Анкару проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности.

"США призывают нас ограничивать время проведение операции, но им самим нужно задать вопрос о временных рамках их операции в Афганистане", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре, передает Анатолийское агентство.

Напомним, США проводят военную операцию в Афганистане с октября 2001 года. За этот срок там погибли 2,35 тысячи военнослужащих США, еще более 20 тысяч пострадали. По данным на 30 сентября 2017 года, в Афганистане было 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника Минобороны.

Турция заявила о старте операции "Оливковая ветвь" против сирийских курдов в Африне 20 января.