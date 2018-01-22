Российский шорт-трекист Виктор Ан не допущен к участию в Олимпиаде

22 Янв. 2018 2018-01-22T18:02:20+03:00

Причины отстранения спортсмена от ОИ-2018 в Пхёнчхане пока неизвестны

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не допущен к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причины недопуска российского спортсмена к соревнованиям пока неизвестны.

"Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Также не допущены его партнеры по команде - Денис Айрапетян и Владимир Григорьев", - передает ТАСС со ссылкой на источник.

Кроме них, в заявке сборной РФ по шорт-треку значились также Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, а также Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич.

Напомним, что уроженец Южной Кореи Виктор Ан принял российское гражданство в 2011 году, а через три года на Олимпиаде в Сочи завоевал для нашей страны три золотые медали.

Ранее спортсмен заявил, что готов поехать на Игры в Пхёнчхане даже под нейтральным флагом, поскольку готовился к этим соревнованиям целых четыре года.