Российский шорт-трекист Виктор Ан не допущен к участию в Олимпиаде
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не допущен к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Причины недопуска российского спортсмена к соревнованиям пока неизвестны.
"Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Также не допущены его партнеры по команде - Денис Айрапетян и Владимир Григорьев", - передает ТАСС со ссылкой на источник.
Кроме них, в заявке сборной РФ по шорт-треку значились также Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, а также Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич.
Напомним, что уроженец Южной Кореи Виктор Ан принял российское гражданство в 2011 году, а через три года на Олимпиаде в Сочи завоевал для нашей страны три золотые медали.
Ранее спортсмен заявил, что готов поехать на Игры в Пхёнчхане даже под нейтральным флагом, поскольку готовился к этим соревнованиям целых четыре года.