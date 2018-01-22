2018-01-22T18:51:01+03:00
Политика

Украина отклонила предложение России вернуть технику из Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Киева нет диалога с Москвой о статусе Крыма
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина отклонила предложение российской стороны вернуть военную технику из Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Он отметил, что у Киева нет никакого диалога с Москвой о статусе Крыма.

"У нас (с Россией) нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию", - заявил Климкин журналистам в понедельник, 22 января.

Он отметил, что украинские власти не получали официального предложения от России. А идею о передаче техники он назвал "трюком", передает ТАСС.

Напомним, ранее на встрече с главными редакторами российских СМИ в редакции "Комсомольской правды" президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть Украине ее военную технику, оставшуюся в Крыму, хоть она и находится в плачевном состоянии.

Позже командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что эта тема требует "очень тщательного изучения". В МИД Украины заявили, что вопрос прорабатывается.

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