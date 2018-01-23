2018-01-23T15:38:09+03:00
Умные вещи

Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов

Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении южнокорейской корпорации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представители Samsung уже опровергли все обвинения и пообещали сотрудничать со следствиемПредставители Samsung уже опровергли все обвинения и пообещали сотрудничать со следствиемФото: REUTERS
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Южнокорейскую корпорацию Samsung заподозрили в умышленном замедлении старых моделей смартфонов с целью получения прибыли за счет продажи новых устройств. Антимонопольная служба Испании уже приступила к соответствующему расследованию.

Между тем, под обвинения ведомства попала также американская компания Apple, которая еще в конце декабря 2017 года признала распространение обновлений, замедляющих производительность процессоров предыдущих моделей iPhone‍.

Теперь оба гиганта обвиняются в создании "общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые модели".

Как сообщает Independent, в Samsung уже опровергли данную информацию и выразили готовность сотрудничать со следствием. В случае, если компании все же будут признаны виновными, им грозят штрафы в несколько миллионов евро.

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