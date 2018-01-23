Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Южнокорейскую корпорацию Samsung заподозрили в умышленном замедлении старых моделей смартфонов с целью получения прибыли за счет продажи новых устройств. Антимонопольная служба Испании уже приступила к соответствующему расследованию.
Между тем, под обвинения ведомства попала также американская компания Apple, которая еще в конце декабря 2017 года признала распространение обновлений, замедляющих производительность процессоров предыдущих моделей iPhone.
Теперь оба гиганта обвиняются в создании "общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые модели".
Как сообщает Independent, в Samsung уже опровергли данную информацию и выразили готовность сотрудничать со следствием. В случае, если компании все же будут признаны виновными, им грозят штрафы в несколько миллионов евро.