Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:48:55+03:00

Фильм повествует о борьбе за власть, развернувшейся в СССР после смерти Иосифа Сталина Фото: кадр из фильма

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Министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение у британского сатирического фильма Армандо Яннуччи "Смерть Сталина". Такое заявление сделала и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова.

Общественной просмотр британской комедийной ленты состоялся накануне. На мероприятии присутствовали деятели культуры, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества и члены Общественного совета при Минкульте.

По словам главы совета Юрия Полякова, никто из присутствующих на показе не выступил в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения, кроме того, данная кинолента не должна демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы". В результате прокатное удостоверение было временно отозвано.

Напомним, картина, снятая по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина, должна была выйти на экраны нашей страны 25 января.

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