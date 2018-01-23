2018-01-23T16:48:55+03:00
Звезды

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"

Британская кинолента должна была выйти на российские экраны 25 января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фильм повествует о борьбе за власть, развернувшейся в СССР после смерти Иосифа СталинаФильм повествует о борьбе за власть, развернувшейся в СССР после смерти Иосифа СталинаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение у британского сатирического фильма Армандо Яннуччи "Смерть Сталина". Такое заявление сделала и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова.

Общественной просмотр британской комедийной ленты состоялся накануне. На мероприятии присутствовали деятели культуры, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества и члены Общественного совета при Минкульте.

По словам главы совета Юрия Полякова, никто из присутствующих на показе не выступил в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения, кроме того, данная кинолента не должна демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы". В результате прокатное удостоверение было временно отозвано.

Напомним, картина, снятая по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина, должна была выйти на экраны нашей страны 25 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять Гитлер

Поздним вечером в кинозале Министерства культуры состоялся закрытый показ комедии с парадоксальным названием: «Смерть Сталина». Возможно, это самый тошнотворный фильм про СССР в новейшей истории (подробности)

Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году
Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона