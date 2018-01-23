«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять Гитлер

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:53:29+03:00

Поздним вечером в кинозале Министерства культуры состоялся закрытый показ комедии с парадоксальным названием: «Смерть Сталина». Возможно, это самый тошнотворный фильм про СССР в новейшей истории [видео, радиопередача]

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Цугцванг для потомков

«Смерть Сталина» сняли потомки наших союзников по антигитлеровской коалиции: одни сдали фашистам свою Францию за месяц, другие отсиделись на Британских островах, пока «оболваненные коммунистической пропагандой и лично Сталиным» не сломали Гитлеру хребет. Не мною замечено - испуг и некое уважение к бывшим союзникам продержалось в Европе до начала 21-го века. А потом отпустило. Раньше, даже в разгар «холодной войны», европейские кинематографисты такого себе не позволяли.

В Москве состоялась закрытая премьера фильма «Смерть Сталина», который требуют не показывать в кинотеатрах 00:00 00:00

Фильм нужный Западу, полезный в информационной войне. Такие проекты «мастера культуры» всегда поддерживают безоговорочно и на самом высоком уровнеФото: кадр из фильма

Фильм, снятый неким неизвестным комедийным режиссером-продюсером Армандо Иануччи, не удостоенным даже статьи в «Википедии», уже с успехом демонстрировался на каких-то камерных артхаусных фестивалях-междусобойчиках. Потом начались чудеса киноиндустрии. Внезапно, права на показ «Смерти Сталина» выкупили в десятке стран - в Северной Америке, Европе и Австралии. Этому есть только одно объяснение - фильм не выбивается из общего «антироссийского» тренда, а местами вообще выходит за рамки приличий. Фильм нужный Западу, полезный в информационной войне. Такие проекты «мастера культуры» всегда поддерживают безоговорочно и на самом высоком уровне.

Прессу не звали на этот показ, но корреспонденту "КП" удалось попасть в кинозал неофициально. Чувствовалась некая растерянность министра культуры, чиновников, историков, депутатов Госдумы – фильм прошел все положенные бюрократические процедуры, получил прокатное удостоверение и в ближайшие дни окажется на экранах кинотеатров. Будет скандал, который многократно затмит «Матильду», «Сволочей» и «Штрафбат» вместе взятые. Не выпускать фильм тоже нельзя, будет другой скандал, с другим знаком – о нем позаботятся наши прозападные либералы, прилежно пиарящие «Смерть Сталина» с лета прошлого года. Цугцванг – каждый новый ход только ухудшает ситуацию. Для начала решили посмотреть фильм. Благо, его снимали именно для нас, для России. На Западе, ЭТО смотреть никто не будет, тем более за свои кровные.

Фильм, снятый неким неизвестным комедийным режиссером-продюсером Армандо Иануччи, не удостоенным даже статьи в «Википедии»

«Все врачи в ГУЛАГе»

Часть звуковой дорожки я писал на диктофон, поэтому диалоги переданы без искажений. Фильм начинается привычно для западного зрителя – с массовых репрессий: визжащие люди в нижнем белье, воронки, выстрелы, трупы. В подвалах Лубянки лично Берия, похожий то ли на Шеварнадзе, то ли на совсем уж немолодого Михаила Горбачева, но только не на своего исторического прототипа, сверяет расстрельные списки:

- Этого застрелить на глазах жены, этого убить и отвезти в церковь, бросить на алтарь. Это «голубки» (гомосексуалисты – прим.авт.) - их убить вместе, одновременно. Хе-хе.

Зал встретил эту репризу гробовым молчанием. Застолье на даче Сталина. Хрущев, похабно кривляясь, рассказывает анекдоты. Калейдоскоп фекальных шуток, приводить их здесь неуместно. Ольга Куриленко, единственная отечественная актриса, снявшаяся в этой «комедии», передает Сталину записку в конверте с граммофонной пластинкой. В записке, тремя строчками, дерзко разоблачается сталинизм и репрессии в целом. Сталин ставит пластинку, читает записку и тут же умирает от ужаса, под Чайковского. Не берусь комментировать идиотизм сюжетного хода.

«Смерть Сталина» сняли потомки наших союзников по антигитлеровской коалицииФото: кадр из фильма

Мертвый тиран лежит на ковре в луже мочи. Входит Берия:

- Ну и запах, как в бакинском сортире!

Берия выворачивает у трупа карманы, потрошит сейфы – ищет какой-то компромат. Постепенно, вокруг тела собирается все Политбюро. Маленков – трус с синими губами, осторожно предлагает позвать врача. Ему говорят: «Все врачи в Гулаге!». Маленков не верит:

- Может, кто-нибудь остался в Москве?

Берия:

- Тимашук осталась, но она не врач, она мастер фелляции. Зовите старую ведьму, пусть заодно и минеты всем сделает.

Сталина препарируют в каком-то дачном сарае – крупно, со всеми анатомическими подробностями показывают, как снимают с лица скальп, пилят черепную коробку ножовкой по металлу. Хорошо не двуручной пилой, и на том спасибо режиссеру. В сарай врывается пьяный Василий Сталин, стреляет в потолок… Появляется маршал Жуков, он обращается к своим подчиненным оригинально – «бабоньки»… Заседание Политбюро снято в ритуальном зале какого-то крематория. Режиссер даже не потрудился убрать часть урн для праха и закрыть или спрятать табличку Exit. НКВДшники стреляют в головы заключенных в лагере под названием «Волга-Сибирь». Убивают одного за другим… и вдруг прекращают расстрел: «Из Москвы прислали новые списки, старые списки упраздняются». Недорастрелянные недоуменно переговариваются между собой, кажется, они чем-то разочарованы.

Министерство Культуры получило коллективное обращение с просьбой снять фильм с прокатаФото: кадр из фильма

На сцене пулеметного расстрела толпы, идущей прощаться с умершим вождем, экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн, сидевший впереди меня, задремал. Не оценил драматизм. Я тоже уже раз десять посмотрел на часы. Люди слева и справа проверяли почту в телефонах, писали смс. Кто-то просто ушел, чувствительно хлопнув дверью кинозала. Наконец по экрану поползли титры, и тут же, под приглушенный ропот зрителей, зажегся свет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/636398" frameborder="0"></iframe> Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН

Молчать на пожаре

Никита Михалков, человек, которого очень трудно заподозрить в сталинизме, сразу взял «быка за рога», чем удивил многих:

- Вы понимаете, такие фильмы просто не должны до России доходить! Люди которые закупают такие фильмы – они не должны работать в нашей стране.

Кто-то из зала спросил Никиту Сергеевича о художественных и ремесленных достоинствах просмотренного. Он отмахнулся:

- Это профнепригодная картина, я имею в виду игру артистов, как выстроен кадр, декорации. Это не фильм, это чистая спекуляция, и мы должны и отнестись к нему как к спекуляции, не достойной обсуждения.

Заседание Политбюро снято в ритуальном зале какого-то крематорияФото: кадр из фильма

Светлана Драпеко с именитым режиссером не согласилась:

- От этого фильма будет сильный пожар, понимаете? Это провокация, я готова пойти в кинотеатры, где его будут показывать, и говорить, что-то объяснять зрителям…

Экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн попытался всех успокоить:

- Он провалится в прокате, однолинейное вмешательство только разожжет интерес. Представьте, мы втянемся в дискуссии об этом сложном историческом периоде. Нам тут же припомнят, что в стране растет поддержка Сталина, если судить по опросам. Нам тут же это припомнят… Нужен какой-то хитрый ход. Ничего не мешает дочке Жукова обратится в суд, например. Я следил, как раскручивали это фильм. Сейчас некоторое затишье, и хорошо.

Больше всего «Общественный совет» интересовали два вопроса – кто выдал прокатное удостоверение и можно ли его отозвать?

Понятно, что министру культуры Владимиру Мединскому не хотелось все это комментировать. И не комментировать тоже было нельзя:

- Технический прокатный отдел Министерства культуры отсмотрел фильм. Согласно законодательству, в нем нет порнографии, призыва к свержению конституционного строя… Но чиновников Министерства что-то насторожило, и они попросили прокатчиков перенести выход "Смерти Сталина" на неделю. Любопытно, что фильм привезла та же компания, что выпустила «Мишку Паддингтона». Прокатчик категорически отказался переносить премьеру, ему важна была дата выхода фильма. Историки, в кулуарах "Общественного совета", говорили, что "Смерть Сталина" запустили под выборы, как некую "информационную бомбу". Есть еще одна версия - 2 февраля, вся страна будет отмечать 75 лет Сталинградской битвы. Ветераны пойдут в выходные в кино и увидят ЭТО. Общественный резонанс можно представить.

«Смерть Сталина» сняли потомки наших союзников по антигитлеровской коалицииФото: кадр из фильма

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министерство Культуры получило коллективное обращение с просьбой снять фильм с проката, приводим цитату:

«В соответствии с п. 20 Правил прокатное удостоверение подлежит отзыву, если при просмотре фильма выявлено, что фильм содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации. Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма (статья 282 Уголовного кодекса РФ и статья 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).Кроме того, в фильме присутствуют кране жестокие сцены – расстрелы и массовое избиение людей, вскрытие черепа Сталина и т.д. Также в трейлере к указанному фильму усматривается неуважительное отношение к государственному гимну (используются непристойные выражения и действия под звучание государственного гимна)».

«...по словам режиссера фильма, он стремился к тому, чтобы избежать неаккуратности в деталях, а также максимально уважительно отнестись к историческим событиям. Вместе с тем, все персонажи – будь то руководство страны или же простые граждане показаны тупой серой массой. Г.К. Жуков представлен просто воинствующим клоуном – а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза, во многом благодаря руководству которого наша армия победила в Великой Отечественной войне, его имя неразрывно слилось с Великой Победой. Фильм снят без всякого уважения к нашей истории, к памяти предыдущих поколений».

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