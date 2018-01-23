Жена Николая Караченцова рассказала о состоянии актера

23 Янв. 2018 2018-01-23T21:05:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Полгода назад у Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль легких. Врачи назначили ему химиотерапию, которая уже дала положительный результат. Анализы показали, что опухоль уменьшилась.

- На Новый год мы с Колей ездили в Анталию, - рассказала нам жена актера Людмила Поргина. - Там ласковое солнце, морской воздух — только польза для здоровья. Коля гулял, отдыхал, делал зарядку. Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я, надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие.

Коля большой жизнелюб и борец. Когда я ему сказала, что у него рак, он не отчаялся. Сказал лишь: как прожить долгую жизнь без страстей и преодоления трудностей?

Он сильный человек. Не сдается. Мы тоже вместе с Людмилой Поргиной верим, что Николай Караченцов преодолеет все болезни и трудности.