2018-01-23T21:05:50+03:00
Звезды

Жена Николая Караченцова рассказала о состоянии актера

После отдыха в Анталии он продолжит курс химиотерапии
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Николай Караченцов в окружении родственников. Фото: Максим ФЕДОРОВНиколай Караченцов в окружении родственников. Фото: Максим ФЕДОРОВ
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Полгода назад у Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль легких. Врачи назначили ему химиотерапию, которая уже дала положительный результат. Анализы показали, что опухоль уменьшилась.

- На Новый год мы с Колей ездили в Анталию, - рассказала нам жена актера Людмила Поргина. - Там ласковое солнце, морской воздух — только польза для здоровья. Коля гулял, отдыхал, делал зарядку. Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я, надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие.

Коля большой жизнелюб и борец. Когда я ему сказала, что у него рак, он не отчаялся. Сказал лишь: как прожить долгую жизнь без страстей и преодоления трудностей?

Он сильный человек. Не сдается. Мы тоже вместе с Людмилой Поргиной верим, что Николай Караченцов преодолеет все болезни и трудности.

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