В Германии легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом
Во вторник, 23 января, на юге Германии столкнулись в небе вертолет и спортивный легкомоторный самолет. Инцидент произошел неподалеку от городов Филипсбург и Карлсруэ, федеральная германская земля Баден-Вюртемберг.
"Полиция Карлсруэ в настоящее время находится близ Эрлихзее (Ehrlichsee) … Вертолет столкнулся со спортивным самолетом", — отмечается в сообщении полиции.
Как сообщила газета Frankfurter Rundschau, в результате происшествия оба транспортных средства загорелись. На место инцидента прибыли машины скорой помощи, представители пожарной службы и полиции.
Жертвами крушения стали четыре человека. По данным правоохранительных органов, вертолет принадлежал местному подразделению поисково-спасательной службы.
Причины и обстоятельства происшествия, а также количество человек на борту спортивного самолета и вертолета в момент аварии, пока не уточняется.