2018-01-23T20:42:18+03:00
Происшествия

В Германии легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом

По предварительным данным, в результате крушения погибли четыре человека
Екатерина БОЛГОВА
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Легкомоторный самолет и вертолет столкнулись на юге ГерманииЛегкомоторный самолет и вертолет столкнулись на юге ГерманииФото: REUTERS
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Во вторник, 23 января, на юге Германии столкнулись в небе вертолет и спортивный легкомоторный самолет. Инцидент произошел неподалеку от городов Филипсбург и Карлсруэ, федеральная германская земля Баден-Вюртемберг.

"Полиция Карлсруэ в настоящее время находится близ Эрлихзее (Ehrlichsee) … Вертолет столкнулся со спортивным самолетом", — отмечается в сообщении полиции.

Как сообщила газета Frankfurter Rundschau, в результате происшествия оба транспортных средства загорелись. На место инцидента прибыли машины скорой помощи, представители пожарной службы и полиции.

Жертвами крушения стали четыре человека. По данным правоохранительных органов, вертолет принадлежал местному подразделению поисково-спасательной службы.

Причины и обстоятельства происшествия, а также количество человек на борту спортивного самолета и вертолета в момент аварии, пока не уточняется.

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