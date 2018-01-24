2018-01-24T08:23:12+03:00
В мире

На вокзале в Бельгии полиция открыла огонь по человеку с ножом‍

В результате нападавший получил ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу
Дарья ИВАШКИНА
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На вокзале в Бельгии полиция открыла огонь по человеку с ножом‍На вокзале в Бельгии полиция открыла огонь по человеку с ножом‍Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 23 января, ЧП случилось на железнодорожном вокзале Сен-Пьер в бельгийском городе Гент. Там на полицейских напал человек, вооруженный ножом.

Как стало известно, стражи порядка открыли огонь по мужчине, когда заметили, что тот угрожающе направляется в их стороны. Правоохранители сделали несколько выстрелов. В результате нападавший получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжелое, пишет издание Soir.

Кстати, случившееся уже прокомментировал министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон. «Выражаю свою поддержку железнодорожной полиции Гента», - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, только в понедельник, 22 января, в Бельгии снизили уровень террористической угрозы - с третьего («возможная и вероятная») до второго («маловероятная»). При этом военные патрули на улицах бельгийской столицы было решено оставить.

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