В Афганистане боевики напали на офис организации Save the Children

24 Янв. 2018 2018-01-24T09:21:38+03:00

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В среду, 24 января, боевики совершили атаку на здание правозащитной международной организации Save the Children («Спасем детей») в Джелалабаде – городе, расположенном в афганской провинции Нангархар.

Как выяснилось, сначала террористы привели в действие взрывчатку, заложенную в автомобиль, в результате чего пострадали 11 человек. Затем же экстремисты ворвались на территорию комплекса и вступили в перестрелку с местными силами безопасности. В настоящее время стрельба там продолжается, сообщает телеканал Tolo News.

Кстати, напомним, на днях в Афганистане была совершена другая похожая атака. Так, в минувшую субботу, 20 января, боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле. Они открыли огонь по постояльцам и сотрудникам. По данным местных властей, в результате теракта погибли 18 человек - 14 иностранных граждан и четверо афганцев.