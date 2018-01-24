Мизулина призывает наказывать руководство соцсетей за опасный контент

24 Янв. 2018 2018-01-24T14:18:59+03:00

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Глава временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина призывает наказывать руководство социальных сетей и мессенджеров за распространение опасной информации.

Так, предлагается введение административной и уголовной ответственности, которая будет включать, в частности, приостановление деятельности ресурсов. По мнению сенатора, учитывая недавние ЧП в российских школах, сейчас важно контролировать все проходящие через детей потоки информации на предмет призывов к жестокости, насилию и экстремизму.

"Конечно, радикальных шагов предпринимать не стоит. <...> Например, в Facebook вся информация такого рода моментально блокируется, а вот во "ВКонтакте", Telegram, WhatsApp подобная информация активно распространяется и никем не контролируется", - цитирует ТАСС Мизулину.

Напомним, что 19 января в школу в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и "коктейлем Молотова", который ранил пятерых детей, учительницу, а после попытался убить себя.

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Пресс-служба ВКонтакте

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