2018-01-24T14:18:59+03:00
Общество

Мизулина призывает наказывать руководство соцсетей за опасный контент

За распространение таких материалов может наступить административная и уголовная ответственность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена МизулинаЗампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена МизулинаФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина призывает наказывать руководство социальных сетей и мессенджеров за распространение опасной информации.

Так, предлагается введение административной и уголовной ответственности, которая будет включать, в частности, приостановление деятельности ресурсов. По мнению сенатора, учитывая недавние ЧП в российских школах, сейчас важно контролировать все проходящие через детей потоки информации на предмет призывов к жестокости, насилию и экстремизму.

"Конечно, радикальных шагов предпринимать не стоит. <...> Например, в Facebook вся информация такого рода моментально блокируется, а вот во "ВКонтакте", Telegram, WhatsApp подобная информация активно распространяется и никем не контролируется", - цитирует ТАСС Мизулину.

Напомним, что 19 января в школу в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и "коктейлем Молотова", который ранил пятерых детей, учительницу, а после попытался убить себя.

КОММЕНТАРИЙ

Пресс-служба ВКонтакте

«Мы удивлены подобной реакции. Команда модерации ВКонтакте оперативно реагирует на запросы и удаляет противоправны​е​ материал​ы​ — как в рамках собственного мониторинга, так и после жалоб пользователей и обращений госрегуляторов. Время реакции команды модерации ВКонтакте не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Ни один из запросов госрегуляторов не остаётся невыполненным. Считаем подобные обвинения беспочвенными».

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