2018-01-24T18:58:51+03:00
Политика

Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и КНДР

Глава МИД РФ и госсекретарь США рассмотрели также предстоящую встречу Курта Волкера и Владислава Суркова
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В среду, 24 января, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи, а также обстановку на Корейском полуострове.

"Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН", - сообщили в МИД РФ.

В свою очередь, в Госдепартаменте отметили, что во время разговора Лавров и Тиллерсон рассмотрели будущую встречу спецпредставителя американского внешнеполитического ведомства по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры Суркова и Волкера могут пройти в пятницу, 26 января.

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