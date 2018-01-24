Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и КНДР
В среду, 24 января, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи, а также обстановку на Корейском полуострове.
"Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН", - сообщили в МИД РФ.
В свою очередь, в Госдепартаменте отметили, что во время разговора Лавров и Тиллерсон рассмотрели будущую встречу спецпредставителя американского внешнеполитического ведомства по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Напомним, ранее сообщалось, что переговоры Суркова и Волкера могут пройти в пятницу, 26 января.