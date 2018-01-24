Путин призвал не снижать загруженность оборонных предприятий при спаде оборонзаказа

24 Янв. 2018 2018-01-24T19:07:24+03:00

Об этом президент РФ заявил во время общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения

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Президент России Владимир Путин призвал не снижать загруженность оборонных предприятий при спаде гособоронзаказа.

"Когда-то пик гособоронзаказа пройдет, и нужно, чтобы все мощности были загружены", — сказал Путин, общаясь с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Он отметил, что выпуск гражданской продукции должен обеспечить полную загрузку предприятий оборонной отрасли и их финансовую устойчивость. По словам главы государства, снижения объемов гособоронзаказа нет.

"В целом никакого снижения нет, также как не было резкого увеличения в прошлом году, это все достаточно мягко. Мы сейчас уже приняли программу вооружений и гособоронзаказ до 2027 года, поэтому там все у нас стабильно, ритмично, все будете работать», - добавил Путин.

По его словам, увеличение финансирования предприятий этой сферы в 2017 году было связано с тем, что единовременно были погашены накопившиеся долги.