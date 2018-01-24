Дворкович: в России больше нет олигархов

24 Янв. 2018 2018-01-24T23:22:56+03:00

По словам вице-премьера, в РФ есть только социально ответственные бизнесмены

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в России больше нет олигархов, а есть только социально ответственные предприниматели.

"Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", — сказал Дворкович в интервью Блумберг ТВ, когда его спросили о настроениях в среде российских олигархов в ожидании возможного введения новых санкций США против бизнеса в России.

"Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной", — добавил вице-премьер.

Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий расширение санкций в отношении российской экономики. Ожидается, что доклад о санкциях США будет обнародован 29 января. А новые ограничения могут быть введены в конце января — начале февраля.