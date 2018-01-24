2018-01-24T23:53:04+03:00
В мире

Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам

Президенты Турции и США по телефону обсудили операцию в Африне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой Белого дома Дональдом Трампом рассказал своему американскому коллеге об операции турецких Вооруженных сил в сирийском Африне и призвал его не помогать курдам.

Об этом рассказал отечественным журналистам неназванный источник в администрации турецкого лидера.

«Президенты Турции и США обсудили по телефону операцию в сирийском Африне. Наш президент проинформировал Трампа о том, что целью операции является обеспечение нацбезопасности Турции и зачистка Африна от террористов», - сообщил он.

По его словам, Эрдоган «призвал США положить конец военной поддержке террористических организаций РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (сирийской курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов)», передает РИА Новости.

Напомним, генштаб Турции объявил о начале военной операции под названием «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне 20 января.

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