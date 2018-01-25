2018-01-25T13:26:08+03:00
Звезды

Эмма Лавринович: Людмила Сенчина до последнего выходила на сцену, несмотря на болезнь

Коллега ушедшей певицы рассказала «Комсомолке», что у Сенчиной была онкология
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Одно из последних выступлений Людмилы Сенчиной, в октябре 2017 годаОдно из последних выступлений Людмилы Сенчиной, в октябре 2017 годаФото: Александр ГЛУЗ
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Воспоминаниями о последних месяцах жизни знаменитой певицы и актрисы Людмилы Сенчиной поделилась директор БКЗ Октябрьский и хорошая ее знакомая Эмма Лавринович.

- Тяжело было в последнее время. Мы сидели часто, разговаривали с ней. От твоего характера, от твоего желания жить сейчас будет зависеть много». Она говорит: «Я стараюсь. Я стараюсь». Но болезнь не щадит.

В разговоре с журналистом «Комсомольской правды» Эмма Васильевна обмолвилась, что у народной артистки была онкология, но она все равно выходила на сцену, выступала и встречи со зрителями ее заряжали.

- У нас в октябре было день рождение БКЗ, она уже тогда плохо чувствовала себя, но все равно вышла на сцену. Она улыбалась, зрители не почувствовали ничего. Она как будто заряжалась энергией зрителей и это ее держало. У нее было огромное желание выстоять, выжить, но увы, - поделилась Эмма Лавринович своими воспоминаниями.

Напомним, что певица скончалась в Санкт-Петербурге сегодня утром.

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