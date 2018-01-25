2018-01-25T12:10:36+03:00
Звезды

Андрей Ургант о смерти Людмилы Сенчиной: "Скорблю вместе с вами"

Семья советского и российского актера была дружна со скончавшейся певицей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Людмила Сенчина умерла утром в больницеЛюдмила Сенчина умерла утром в больнице
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Своими эмоциями, которые он испытал, узнав о смерти певицы Людмилы Сенчиной, поделился советский и российский актер Андрей Ургант. С народной артисткой его семья была очень дружна, они соседствовали "по даче" в Ленинградской области.

- Я скорблю об этом вместе с вами, - сказал Андрей Ургант корреспонденту "Росбалта", уточнив, что узнал о смерти своей хорошей подруги только полчаса назад.

Людмила Сенчина умерла сегодня утром в возрасте 67 лет. Она долго лежала в больнице, знакомые говорят, что у народной артистки была онкология.

Тем не менее, до последних минут Людмила Сенчина выходила на сцену и встречалась со зрителями, подзаряжаясь от них.

Самые известные песни Людмилы Сенчиной: "Золушка", "Белый танец", "Нежность". Практически вся ее творческая жизнь связана с Санкт-Петербургом.

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