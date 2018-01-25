Похороны Людмилы Сенчиной: с актрисой простятся в Санкт-Петербурге

25 Янв. 2018 2018-01-25T13:50:35+03:00

Людмила Сенчина сама попросила похоронить себя в Санкт-Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похороны Людмилы Сенчиной пройдут на Смоленском кладбище в Северной столице, как она и завещала

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Стало известно, что похороны Людмилы Сенчиной пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Это была последняя воля самой народной артистки, сообщает "Пятый канал".

Сейчас родственники уже занимаются организацией похорон Людмилы Сенчиной, в организации траурной церемонии примут участие и коллеги певицы из петербургского Театра музыкальной комедии, где она начинала свой творческий путь. Сейчас это обговаривают родные певицы и гендиректор театра Юрий Шварцкопф. Всю необходимую помощь коллеги нашей известной соотечественницы готовы оказать.

Напомним, что Людмила Сенчина умерла сегодня в больнице, в возрасте 67 лет после продолжительной больницы. Еще в октябре она выходила на сцену на концерте в честь пятидесятилетнего юбилея БКЗ Октябрьский, а 27 января она хотела присутствовать на церемонии, посвященно годовщине снятия блокады Ленинграда.

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