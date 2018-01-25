2018-01-25T13:50:35+03:00
Звезды

Похороны Людмилы Сенчиной: с актрисой простятся в Санкт-Петербурге

Похороны Людмилы Сенчиной пройдут на Смоленском кладбище в Северной столице, как она и завещала
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Людмила Сенчина сама попросила похоронить себя в Санкт-ПетербургеЛюдмила Сенчина сама попросила похоронить себя в Санкт-ПетербургеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стало известно, что похороны Людмилы Сенчиной пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Это была последняя воля самой народной артистки, сообщает "Пятый канал".

Сейчас родственники уже занимаются организацией похорон Людмилы Сенчиной, в организации траурной церемонии примут участие и коллеги певицы из петербургского Театра музыкальной комедии, где она начинала свой творческий путь. Сейчас это обговаривают родные певицы и гендиректор театра Юрий Шварцкопф. Всю необходимую помощь коллеги нашей известной соотечественницы готовы оказать.

Напомним, что Людмила Сенчина умерла сегодня в больнице, в возрасте 67 лет после продолжительной больницы. Еще в октябре она выходила на сцену на концерте в честь пятидесятилетнего юбилея БКЗ Октябрьский, а 27 января она хотела присутствовать на церемонии, посвященно годовщине снятия блокады Ленинграда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режиссер Игорь Коняев: В последнее время Людмила Сенчина сильно болела

Режиссер ленинградского театра, в котором начинала карьеру артистка, рассказал, что пока огорошен новостью и не готов говорить об организации похорон (подробности)

Эмма Лавринович: Людмила Сенчина до последнего выходила на сцену, несмотря на болезнь

Воспоминаниями о последних месяцах жизни знаменитой певицы и актрисы Людмилы Сенчиной поделилась директор БКЗ Октябрьский и хорошая ее знакомая Эмма Лавринович (подробности)

Скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умерла Народная артистка России Людмила Сенчина

Еще больше материалов по теме: «Людмила Сенчина: Досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами