2018-01-25T16:53:53+03:00
Политика

Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку

Девушка спросила у украинского лидера, зачем он принял «закон о войне»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments53
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ), который в настоящее время проходит в Давосе, посоветовал обратившейся к нему журналистке снять вышиванку.

Такую рекомендацию глава незалежной дал после того, как девушка в вышиванке и с микрофоном без опознавательных знаков и логотипов задала ему вопрос на русском языке. «Зачем вы приняли закон о войне?» - спросила она.

Кстати, Порошенко не ограничился одним советом: также он заявил, что ответит на заданный вопрос, если он прозвучит по-украински. Однако журналистка напомнила политику, что он прекрасно понимает и по-русски, сообщают украинские СМИ. На это лидер незалежной сказал: «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском».

Отметим, под «законом о войне» работница СМИ, скорее всего, подразумевала закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховная Рада 18 января. В частности, этот документ позволяет президенту Украины использовать армию в мирное время.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами