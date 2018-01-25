Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку

25 Янв. 2018 2018-01-25T16:53:53+03:00

Девушка спросила у украинского лидера, зачем он принял «закон о войне»

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Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ), который в настоящее время проходит в Давосе, посоветовал обратившейся к нему журналистке снять вышиванку.

Такую рекомендацию глава незалежной дал после того, как девушка в вышиванке и с микрофоном без опознавательных знаков и логотипов задала ему вопрос на русском языке. «Зачем вы приняли закон о войне?» - спросила она.

Кстати, Порошенко не ограничился одним советом: также он заявил, что ответит на заданный вопрос, если он прозвучит по-украински. Однако журналистка напомнила политику, что он прекрасно понимает и по-русски, сообщают украинские СМИ. На это лидер незалежной сказал: «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском».

Отметим, под «законом о войне» работница СМИ, скорее всего, подразумевала закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховная Рада 18 января. В частности, этот документ позволяет президенту Украины использовать армию в мирное время.