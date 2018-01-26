2018-01-26T00:42:28+03:00
Политика

Замглавы МИД РФ: Парижская встреча по химоружию направлена против России и Сирии

Сергей Рябков напомнил, что обвинения США в адрес Москвы и Дамаска совершенно бездоказательны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хаместитель министра иностранных дел России Сергей РябковХаместитель министра иностранных дел России Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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На прошедшей в Париже 23 января встрече так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия» ярко проявилась антисирийская и антироссийская направленность замыслов участников, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Примечательно, что ни Россию, ни — насколько нам известно — Китай на встречу даже не пригласили. Более того, вся подготовка к этой келейной сходке велась тайно», - говорится в его комментарии, опубликованном на сайте МИД.

По словам Рябкова, «когда мы стали задавать наводящие вопросы относительно мероприятия, коллеги в Париже и Вашингтоне заметно смутились и даже «расстроились» — словом, изначальный сценарий «поплыл».

Российский дипломат подчеркнул, что бездоказательные обвинения в адрес Москвы и Дамаска продолжают сыпаться на фоне непрекращающихся рецидивов химического терроризма на Ближнем Востоке при попустительстве Запада, а США не спешат уничтожать свои запасы химоружия.

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