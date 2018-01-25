МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию

25 Янв. 2018 2018-01-25T01:02:11+03:00

МИД России выступил с заявлением в связи с необоснованными обвинениями США по сирийскому «химическому досье» Фото: Иван ВИСЛОВ

Российское министерство выступило с заявлением в связи с необоснованными обвинениями Вашингтона по сирийскому «химическому досье»

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Соединенные Штаты и их союзники не только продолжают блокировать в ООН все российские инициативы по химоружию в Сирии, но и пытаются возложить ответственность за его применение на Москву и Дамаск.

Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с необоснованными обвинениями Вашингтона по сирийскому «химическому досье». Подчеркивается, что все эти обвинения – «клеветнические».

«К тому, что ответственные должностные лица США пренебрегают нормами элементарной этики, в России давно привыкли. Однако вчерашними инсинуациями они превзошли себя. Вопреки здравому смыслу нас – наряду с законными властями Сирии – объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден», - отмечается в комментарии ведомства.

Министерство напоминает, что в ноябре США с союзниками умышленно «убили» СМР ОЗХО-ООН в Сирии, а 23 января в СБ ООН категорически отвергли «наш проект резолюции о создании нового, беспристрастного и реально эффективного механизма на замену СМР».