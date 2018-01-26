2018-01-26T11:28:13+03:00
В мире

Генштаб Турции: В ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожено 343 террориста

В Анкаре отчитались о результатах военных действий в курдском кантоне Африн на севере Сирии
Денис СУХОВ
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Генштаб Турции: В ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожено 343 террористаГенштаб Турции: В ходе операции «Оливковая ветвь» уничтожено 343 террористаФото: REUTERS
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В ходе военной операции «Оливковая ветвь» в курдском кантоне на севере Сирии было уничтожено 343 члена группировок, которых Анкара считает террористическими. Об этом говорится в заявлении на сайте Генштаба ВС Турции.

«По информации от источников в регионе, на данный момент в ходе операции «Оливковая ветвь» нейтрализовано по меньшей мере 343 члена террористических группировок. Операция проходит в плановом режиме», - сообщили военные.

Также отмечается, что в течение ночи 13 самолетов турецких ВВС уничтожили «23 объекта террористов в том числе укрытия, склады с оружием, огневые точки».

Напомним, 20 января Генеральный штаб ВС Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Согласно заявлениям Анкары, конечная цель боевых действий — создание на подконтрольных курдам территориях 30-километровой приграничной «зоны безопасности».

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